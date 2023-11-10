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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 9 листопада 2023 року.

Завершилася 624 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА:

СЕРЕД НОВИН (hromadske):

- Кабмін призначив виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту Матвія Бідного. Раніше він був заступником міністра;

- Ще три українські дитини з родинами повернули на підконтрольну Україні територію. Батьки та діти зараз працюють з психологами;

- росіяни обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Загинув 72-річний місцевий житель, щонайменше троє людей отримали поранення;

- Рада ухвалила Державний бюджет на 2024 рік;

- Прокуратура оскаржить рішення Печерського райсуду, який не призначив запобіжний захід підозрюваному по справі помічника Залужного — Геннадія Частякова.

- Міноборони закликало Францію надати додаткові боєприпаси для систем ППО напередодні зими — пресслужба міністерства

ЩОДО ДІЙ ВОРОГА НА ОКРЕМИХ НАПРЯМКАХ:

Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетного та 13 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російська федерація вчергове атакувала Україну, застосувавши керовану ракету Х-59, яку було знищено нашою протиповітряною обороною.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Сеньківка, Блешня, Миколаївка, Залізний Міст Чернігівської області; Волфине, Басівка, Юнаківка, Степок Сумської області; Тернова, Ізбицьке, Стариця Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Синьківки Харківської області, де наші воїни відбили 7 атак. Завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Степового Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Новомлинськ, Синьківка, Кислівка, Крохмальне, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в біля Стельмахівки та Новоєгорівки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки Донецької області та Білогорівки Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Виїмка, Федорівка, Рай-Олександрівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 7 атак противника в районах Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку загарбники, за підтримки авіації, вели штурмові дії південно-східніше Новокалинового, Авдіївки, Первомайського Донецької області. Тут Сили оборони відбили 7 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Орлівка, Ласточкине, Авдіївка, Опитне, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 23 безуспішні атаки в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Олександрополя та Новомихайлівки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Єлизаветівка.

На Шахтарському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Вербового та Роботиного Запорізької області, де нашими захисниками відбито 4 атаки. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Новодарівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Гуляйполе, Новоданилівка, Новопавлівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали Золота Балка, Токарівка, Понятівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 2 пункти управління, 4 артилерійських засоби та станцію радіоелектронної розвідки противника.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО:

"Працюємо з усіма партнерами заради систем ППО для України – стараємося фактично щотижня додавати сили нашому повітряному щиту.

Що більш захищеним буде українське небо, українські міста й села, то більше буде можливостей у наших людей для економічної активності. Зокрема, і для виробництв – у тому числі оборонних виробництв.

Хоч би що відбувалось у світі, Україна матиме свою силу, щоб захищати свій суверенітет".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!