Мексиканець хоче грати.
Чічаріто, Getty Images
11 листопада 2023, 11:54
35-річний колишній нападник Манчестер Юнайтед та мадридського Реалу Чічаріто Ернандес, після того як у нього закінчився контракт з Лос-Анжелес Гелаксі, знаходиться в пошуках клубу. Про це пише Фабриціо Романо.
"Я відкритий до пропозицій. Розглядаю пропозиції з МЛС, Європи, Мексики, а також із Саудівської Аравії.
Я повернувся після травми сильнішим і стійкішим, хочу й надалі насолоджуватися футболом. Моє коліно в порядку", — сказав мексиканський футболіст.
За Лос-Анжелес Гелаксі Чічаріто загалом зіграв 83 матчі, забив 39 м'ячів та віддав 7 гольових передач.