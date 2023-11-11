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Мексиканець хоче грати.

35-річний колишній нападник Манчестер Юнайтед та мадридського Реалу Чічаріто Ернандес, після того як у нього закінчився контракт з Лос-Анжелес Гелаксі, знаходиться в пошуках клубу. Про це пише Фабриціо Романо.

"Я відкритий до пропозицій. Розглядаю пропозиції з МЛС, Європи, Мексики, а також із Саудівської Аравії.

Я повернувся після травми сильнішим і стійкішим, хочу й надалі насолоджуватися футболом. Моє коліно в порядку", — сказав мексиканський футболіст.

За Лос-Анжелес Гелаксі Чічаріто загалом зіграв 83 матчі, забив 39 м'ячів та віддав 7 гольових передач.