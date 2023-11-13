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36-річний футболіст викликаний у розташування національної команди.

Луїс Суарес повертається до збірної Уругваю, повідомив офіційний твіттер-акаунт.

36-річного футболіста викликано головним тренером національної команди Марсело Б'єлсою на ігри з Аргентиною (17 листопада) та Болівією (21 листопада) у кваліфікації ЧС-2026.

Зазначимо, що Суарес – найкращий бомбардир Греміо у поточному чемпіонаті Бразилії. Він забив 14 голів, а також віддав 10 результативних передач за 29 матчів.

Нагадаємо, що востаннє Суарес запрошувався до збірної на ЧС-2022.