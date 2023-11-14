Півзахисник дав свій коментар.
ФК АЛЬ-АХЛІ
14 листопада 2023, 14:59
Ріяд Марез високо оцінює Саудівську лігу, де він виступає за Аль-Ахлі.
"Рівень саудівської ліги непоганий, стає все краще і краще. Тут вкладають ресурси у підписання найкращих гравців. Думаю, це лише початок.
Чи можна порівнювати саудівську лігу із європейськими? Поки що я так не думаю. Але такими темпами вона в найближчому майбутньому може увійти до п'ятірки, до 6-7 найкращих чемпіонатів світу", — наводить слова Мареза L'Équipe.
У поточному сезоні Марез провів 13 ігор у чемпіонаті: на його рахунку 5 голів та 7 асистів.