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Гол Янніка Феррейри Карраско приніс "червоним дияволам" перемогу.

Напередодні своїх останніх матчів у рамках відбору на ЄВРО-2024 національні збірні Бельгії та Сербії провели очний спаринг товариського характеру.

Вже на другій хвилині бельгійці повели в рахунку завдяки зусиллям Янніка Феррейри Карраско.

Більше команди в цьому товариському протистоянні не забивали, а фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу збірної Бельгії.

Нагадаємо, в останньому матчі відбору на чемпіонат Європи Бельгія, яка вже гарантувала собі участь в фінальній стадії, зустрінеться з Азербайджаном, тоді як Сербії протистоятиме Болгарія.

Бельгія - Сербія 1:0

Гол: Карраско, 2