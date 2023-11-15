Гол Янніка Феррейри Карраско приніс "червоним дияволам" перемогу.
Гравці Бельгії, twitter.com/BelRedDevils
15 листопада 2023, 23:53
Напередодні своїх останніх матчів у рамках відбору на ЄВРО-2024 національні збірні Бельгії та Сербії провели очний спаринг товариського характеру.
Вже на другій хвилині бельгійці повели в рахунку завдяки зусиллям Янніка Феррейри Карраско.
Більше команди в цьому товариському протистоянні не забивали, а фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу збірної Бельгії.
Нагадаємо, в останньому матчі відбору на чемпіонат Європи Бельгія, яка вже гарантувала собі участь в фінальній стадії, зустрінеться з Азербайджаном, тоді як Сербії протистоятиме Болгарія.
Бельгія - Сербія 1:0
Гол: Карраско, 2