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Шотландський клуб отримав низку штрафів за поведінку вболівальників на трибунах стадіону Селтік Парк.

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафувала шотландський Селтік за підсумками матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Атлетіко (2:2). Про це повідомляє журналіст Саймон Стоун.

"Кельти" отримали штраф у розмірі 17500 євро за "провокаційне повідомлення образливого характеру", а саме за появу прапорів Палестини на трибунах під час єврокубкового поєдинку.

Крім того, Селтік оштрафований на 3500 євро за використання піротехніки та на 8000 євро за блокування проходів на стадіоні фанатами.

Зазначимо, що використання прапорів країн допустимі на стадіонах, але не якщо ці прапори пов’язані з терористичним чи іншим воєнізованим групуванням.

Дивитися відео голів та огляд того матчу Селтік — Атлетіко Мадрид ви можете на Football.ua.