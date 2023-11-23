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Усі негаразди походять від дуже давнього пошкодження.

Бразильський нападник Неймар наразі не може повноцінно розпочати виступи в Саудівській Аравії в складі місцевого Аль-Хіляля, куди перейшов улітку цього року за 90 млн євро із французького Парі Сен-Жермен, через надрив хрестоподібної зв’язки, який дошкулятиме йому майже до завершення поточного сезону.

Оскільки для 31-річного виконавця подібна тривала відсутність через травму вже не є новиною, лікарі вирішили дослідити його медичні показники за останні роки в пошуках першоджерела проблем.

Як не дивно, знайшли відповідь доволі швидко — усе походить від забою п’ятої плеснової кістки правої ноги, якого гравець зазнав ще під час виступів за каталонську Барселону в 2017 році.

Тоді ж, улітку, він перейшов до складу ПСЖ за приголомшливі 222 млн євро, а французькі лікарі сподівались, що їм удасться тримати здоров’я гравця під контролем.

Однак зробити це так і не вдалось — постійні рецидиви дошкуляли Неймару, і тому він страждав від пошкоджень м’язового характеру та високого ризику травм сухожиль, що в підсумку призводило до переламу плюснової кістки чи пошкоджень гомілки.

Орієнтовно повернення зіркового гравця Аль-Хіляля очікується не раніше травня наступного року.