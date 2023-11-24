Інше

Сергей Якірович пояснив причини виключення українського хавбека зі складу хорватського клубу.

Головний тренер загребського Динамо Сергей Якірович прокоментував відсутність у складі його команди українського півзахисника Богдана Михайліченка.

"Після поразки від Балкані в Пріштіні я вирішив вигнати його. Хоч вболівальники і думають, що я зробив це через його гру, це неправда. Тому що керуйся я цими критеріями, то вигнав би одразу десять гравців!

Просто якщо ти приходиш у роздягальню після гри, відразу знімаєш шорти і береш у руки телефон, легковажно розмовляєш, як ні в чому не бувало, це багато про що говорить...

А я в цей же час злюся через поразку, половина гравців громить роздягальню! Ти ж перебуваєш у роздягальні тільки фізично, а подумки ти зовсім в іншому місці.

Тому я вважаю, що такі гравці нам не потрібні. Вони недооцінюють клуб і це важливо показати", – наводить слова Якіровича Germanijak.

Нагадаємо, Михайліченко виступав за Динамо на правах оренди, а його контракт належить Андерлехту. Нинішнього сезону 26-річний українець провів 15 матчів, у яких віддав дві гольові передачі.