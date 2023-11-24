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Звинувачені обидві сторони.

Матч кваліфікації до ЧС-2026 між збірними Бразилії та Аргентини (0:1) розпочався із затримкою на 27 хвилин через серйозні заворушення на стадіоні. Під час виконання гімнів на одній із трибун, де були присутні як бразильські, так і аргентинські вболівальники, почалися кроваві сутички.

Як зазначає видання Associated Press, звинувачення висунуто як Бразилії, так і Аргентині. Асоціацію футболу Аргентини звинуватили у заворушеннях серед вболівальників та затримці початку матчу, Бразильську конфедерацію футболу – у нездатності забезпечити безпеку матчу, який вона організовувала.

Під час цього двобою вогонь палав не тільки на трибунах, а й на футбольному полі. Цікавий діалог стався між молодою зіркою "селесао" Родріго та капітаном "альбіселесте" Ліонелем Мессі.