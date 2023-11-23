Іспанія

Ніякої поваги до ветеранів.

Родріго проти Мессі та Де Пауля, Getty Images

Родріго проти Мессі та Де Пауля, Getty Images

"Суперкласіко" між збірними Бразилії та Аргентини, яке цього разу відбувалося на легендарному стадіоні Маракана у Ріо-де-Жанейро в рамках шостого туру відбору до чемпіонату світу-2026, відзначилося масовими заворушеннями на трибунах.

У відповідь на побиття аргентинських фанатів, капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі ухвалив рішення забрати з поля партнерів по команді.

На цьому фоні стався конфілкт між нападником мадридського Реалу Родріго з одного боку та форвардом Інтер Маямі Ліонелем Мессі з іншого. Портал Folha de Pernambuco наводить діалог між бразильцем та аргентинцем.

Родріго: "Ви поводитеся як сикуни. Ви не хочете грати?"

Мессі: "Ми чемпіони світу, з чого це ми сикуни? Заткнися, малюк"

Родріго: "Чемпіони світу, так? Усі ми знаємо, як ти виграв"