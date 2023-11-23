Ніякої поваги до ветеранів.
Родріго проти Мессі та Де Пауля, Getty Images
23 листопада 2023, 17:51
"Суперкласіко" між збірними Бразилії та Аргентини, яке цього разу відбувалося на легендарному стадіоні Маракана у Ріо-де-Жанейро в рамках шостого туру відбору до чемпіонату світу-2026, відзначилося масовими заворушеннями на трибунах.
У відповідь на побиття аргентинських фанатів, капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі ухвалив рішення забрати з поля партнерів по команді.
На цьому фоні стався конфілкт між нападником мадридського Реалу Родріго з одного боку та форвардом Інтер Маямі Ліонелем Мессі з іншого. Портал Folha de Pernambuco наводить діалог між бразильцем та аргентинцем.
Родріго: "Ви поводитеся як сикуни. Ви не хочете грати?"
Мессі: "Ми чемпіони світу, з чого це ми сикуни? Заткнися, малюк"
Родріго: "Чемпіони світу, так? Усі ми знаємо, як ти виграв"
Нагадаємо, матч між збірними Бразилії та Аргентини закінчився мінімальною перемогою
діючих чемпіонів світу. Для "селесао" ця поразка стала третьою поспіль у відборі до чемпіонату світу-2026.