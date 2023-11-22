Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Центральна гра південноамериканського континенту все ж таки відбулась.

У рамках шостого туру відбору на чемпіонат світу-2026 від Південної Америки національна збірна Аргентини зуміла здобути перемогу над Бразилією на полі затятих супротивників.

Початку гри передували масові заворушення на трибунах, що призвело до того, що капітан гостей Ліонель Мессі забрав свою команду з поля на певний час.

Матч у підсумку розпочався із затримкою в 25 хвилин і був сповнений надмірною жорстокістю з боку футболістів обох команд.

Що ж до безпосередньо футболу, то перший тайм виявився прісним у плані гольових моментів та містив у собі лише один удар у площину воріт — від бразильців.

Ситуація мало в чому зазнала змін і після відпочинку, однак аргентинці скористались поодинокою нагодою забити посеред другого тайму й виграли цю дуель.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бразилія — Аргентина в 6 турі відбору на чемпіонат світу-2026:

Бразилія — Аргентина 0:1

Гол: Отаменді, 63

Бразилія: Аліссон — Емерсон, Маркіньйос (Ніньйо, 46), Габріель (Жоелінтон, 72), Аугусто — Андре, Гімараєс (Дуглас Луїс, 78) — Рафінья (Ендрік, 72), Родріго, Мартінеллі (Вейга, 78) — Жезус.

Аргентина: Е. Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья (Тальяфіко, 66) — Ло Чельсо (Гонсалес, 70), Енцо (Паредес, 70), Де Пауль, Мак Аллістер — Мессі (Ді Марія, 78), Альварес (Л. Мартінес, 78).

Попередження: Жезус, Рафінья, Аугусто.

Вилучення: Жоелінтон, 81 (грубе порушення правил).