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Аргентинець приносить шалені гроші.

Інтер Маямі розпродав усі абонементи на регулярний чемпіонат МЛС 2024 року. Про це повідомляє The Athletic

Зазначається, що вболівальники, як і раніше, зможуть купувати пропускні документи на окремі матчі. Квитки надійдуть у продаж після опублікування розкладу нового сезону чемпіонату.

У вересні, Інтер Маямі оголосив про майже дворазове підвищення цін на абонементи на наступний сезон. Це сталося через кілька місяців після підписання Ліонеля Мессі.

Місткість арени DRV PNK, де виступає клуб Девіда Бекхема було розширено з 19000 до 21 000 глядачів через великий попит на вхідні квітки.