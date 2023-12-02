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Португальський форвард не зарадив своїй команді у відповідальній грі.

Напередодні в рамках п’ятнадцятого туру чемпіонату Саудівської Аравії відбулось протистояння поміж лідерами чемпіонських перегонів — Аль-Хілялем та Ан-Насром.

Господарі, у складі яких виступають Яссін Буну, Каліду Кулібалі, Сергій Мілінкович-Савич, Рубен Невеш, Малком та Александар Мітрович переграли опонентів із Емеріком Лапортом, Алексом Теллесом, Марцело Брозовичем, Секу Фофана, Таліскою, Отавіо, Садіо Мане та Кріштіану Роналду в стартовому складі.

Причому зробили це на межі розгромного рахунку — 3:0. Двічі в другому таймі відзначився Мітрович і ще один гол на свій рахунок записав Мілінкович-Савич.

Кріштіану й компанія в цей вечір промовчали й зазнали третьої поразки в сезоні, що для них означало відставання в сім очок від лідера.

Аль-Хіляль — Ан-Наср 3:0

Голи: Мілінкович-Савич, 64, Мітрович, 89, 90+2

Аль-Хіляль: Буну — Абдулхамід, Кулібалі, Аль-Болеахі, Аль-Бурайк (Ад-Давсарі, 84) — Мілінкович-Савич, Невеш — Майкл (Канно, 77), Малком (Джафалі, 90+8), Аль-Давсарі (Аль-Фарадж, 90+8) — Мітрович.

Ан-Наср: Аль-Акіді — Аль-Ганнам, Ладжамі (Маран, 89), Лапорт, Алек Теллес (Ях’я, 37) — Брозович, Фофана (Гаріб, 72) — Таліска, Отавіо, Мане — Роналду.

Попередження: Мітрович, Кулібалі, Малком, Джафалі — Отавіо, Ях’я.

На 90+3 хвилині був вилучений Аль-Болеахі (Аль-Хіляль) (неспортивна поведінка).