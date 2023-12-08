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Вищий суд спортивної юстиції Ріо-де-Жанейро скасував останні вибори президента CBF.

Звільнено Еднальдо Родрігеса, який обіймав посаду президента Бразильської конфедерації футболу. Про це повідомляє Globo.

За інформацією джерела, причиною звільнення 69-річного функціонера стало рішення Вищого суду Ріо-де-Жанейро, яке скасувало результати президентських виборів у березні 2022 року.

На думку суду, вибору пройшли з порушеннями. Водночас, Родрігес ще має час на подачу апеляції.

Тимчасово виконуючим обов'язки президента CBF призначено президента Вищого суду спортивної юстиції Хосе Пердісу, якому дали 30 днів правління, до проведення нових виборів.

Зазначимо, що Родрігес є одним із найголовніших ініціаторів запрошення Карло Анчелотті на посаду головного тренера збірної Бразилії.