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Також на церемонії було представлено офіційний м'яч турніру від Puma.

У Маямі пройшло жеребкування групового етапу Кубку Америки 2024 року, в якому братимуть участь 16 національних команд. Про це повідомляє прес-служба КОНМЕБОЛ.

За підсумками жеребкування було сформовано чотири групи по чотири збірні у кожній.

Група A: Аргентина, Перу, Чилі, Канада/Трінідад і Тобаго;

Група B: Мексика, Еквадор, Венесуела, Ямайка;

Група C: США, Уругвай, Панама, Болівія;

Група D: Бразилія, Колумбія, Парагвай, Коста-Ріка/Гондурас.

Два остаточні учасники групової стадії визначаться за підсумками плей-оф раунду. Матчі відбудуться 23 березня.

Також був представлений офіційний м'яч турніру від компанії Puma, який отримав назву Puma Cumbre.

Кубок Америки пройде з 20 червня до 14 липня 2024 року. У матчі відкриття зіграють Аргентина та переможець пари Канада — Трінідад і Тобаго.

Фінал турніру відбудеться на стадіоні Хард Рок у Маямі.

Також додамо, що 14 липня 2024 пройде і фінал Євро-2024.