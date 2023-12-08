Також на церемонії було представлено офіційний м'яч турніру від Puma.
Кубок Америки, Getty Images
08 грудня 2023, 09:20
У Маямі пройшло жеребкування групового етапу Кубку Америки 2024 року, в якому братимуть участь 16 національних команд. Про це повідомляє прес-служба КОНМЕБОЛ.
За підсумками жеребкування було сформовано чотири групи по чотири збірні у кожній.
Група A: Аргентина, Перу, Чилі, Канада/Трінідад і Тобаго;
Група B: Мексика, Еквадор, Венесуела, Ямайка;
Група C: США, Уругвай, Панама, Болівія;
Група D: Бразилія, Колумбія, Парагвай, Коста-Ріка/Гондурас.
Два остаточні учасники групової стадії визначаться за підсумками плей-оф раунду. Матчі відбудуться 23 березня.
Також був представлений офіційний м'яч турніру від компанії Puma, який отримав назву Puma Cumbre.
Кубок Америки пройде з 20 червня до 14 липня 2024 року. У матчі відкриття зіграють Аргентина та переможець пари Канада — Трінідад і Тобаго.
Фінал турніру відбудеться на стадіоні Хард Рок у Маямі.
Також додамо, що 14 липня 2024 пройде і фінал Євро-2024.