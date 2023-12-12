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Зірки європейського футболу запалюють на Клубному чемпіонаті світу.

У стартовому матчі Клубного чемпіонату світу зустрілися саудівський Аль-Іттіхад та представник Нової Зеландії Окленд Сіті.

Зірки Аль-Іттіхада зробили справу та закрили питання з виходом у чвертьфінал ще у першому таймі. Відкрив рахунок Ромарінью, а Канте та Бензема поставили крапку в поєдинку.

В наступному раунді Аль-Іттіхад зустрінеться із єгипетським Аль-Ахлі.

Також у КЧС беруть участь Манчестер Сіті та бразильський Флуміненсе, які стартують із півфінальних стадій. А в 1/4 фіналу очним поєдинком розпочнуть свій шлях мексиканський клуб Леон та японський – Урава.

Аль-Іттіхад – Окленд Сіті 3:0

Голи: Ромарінью, 29, Канте, 34, Бензема, 40