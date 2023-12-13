Інше

Переможця оголосять у наступному році.

У ФІФА оголосили трійку претендентів на звання найкращого тренера 2023 року, передає офіційний сайт організації.

Серед фіналістів опинилися іспанець Хосеп Гвардіола, італійці Лучано Спаллетті (Наполі/збірна Італії) та Сімоне Індзагі (Інтер).

Нагадаємо, що протягом цього року Гвардіола допоміг Манчестер Сіті виграти Лігу чемпіонів, АПЛ і Кубок Англії.

Спаллетті виграв з Наполі Серію А, був обраний найкращим тренером сезону, а також вивів збірну Італії на Євро-2024.

Інтер під керівництвом Індзагі виграв Кубок Італії та дійшов до фіналу ЛЧ.

Переможця у цій номінації оголосять під час церемонії нагородження, яка відбудеться 15 січня.