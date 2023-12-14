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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА залишились позаду, тож ми вже маємо остаточні позицій команд у групах перед майбутніми жеребкуваннями.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Хоселу Мато (Реал Мадрид) / дубль у матчі проти берлінського Уніону (3:2);

– Анхель Ді Марія (Бенфіка) / гол + пас у матчі проти австрійського РБ Зальцбург (3:1);

– Самуель Ліно (Атлетіко) / гол + пас у матчі проти римського Лаціо (2:0);

– Вандерсон Галено (Порту) / дубль та дві гольових передачі в матчі проти донецького Шахтаря (5:3).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.