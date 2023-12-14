Премія за найкращий гол року.
Енсісо забиває Челсі, Getty Images
14 грудня 2023, 21:37
ФІФА на своєму офіційному сайті назвала імена трьох претендентів на премію імені Ференца Пушкаша у 2023 році.
Цього року на нагороду претендують парагваєць Хуліо Енсісо з Брайтона за гол у матчі минулого сезону АПЛ з Манчестер Сіті , бразилець Гільєрме Мадруга за гол у бразильській Серії B та португальський півзахисник Спортинга Нуну Сантуш за м'яч, забитий Боавіште у португальській Лізі Сагреш.
Переможця у номінації буде визначено 15 січня 2024 року, коли відбудеться Церемонія вручення нагород Best FIFA Football Awards 2023 у Лондоні (Великобританія).