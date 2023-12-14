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Премія за найкращий гол року.

ФІФА на своєму офіційному сайті назвала імена трьох претендентів на премію імені Ференца Пушкаша у 2023 році.

Цього року на нагороду претендують парагваєць Хуліо Енсісо з Брайтона за гол у матчі минулого сезону АПЛ з Манчестер Сіті , бразилець Гільєрме Мадруга за гол у бразильській Серії B та португальський півзахисник Спортинга Нуну Сантуш за м'яч, забитий Боавіште у португальській Лізі Сагреш.

Переможця у номінації буде визначено 15 січня 2024 року, коли відбудеться Церемонія вручення нагород Best FIFA Football Awards 2023 у Лондоні (Великобританія).