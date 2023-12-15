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Завершився ще один поєдинок 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу.

У рамках чвертьфінальної стадії Клубного чемпіонату світу ФІФА мексиканський Леон приймав Ураву Ред Даймондс.

У першому таймі, за відносно рівної гри, команди не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині зустрічі більше впевнено виглядали номінальні гості. Саме у них вийшло забити першими — за п'ять хвилин після виходу на поле з лави запасних відзначився нідерландський нападник Алекс Шальк. Його гол був вирішальним у цій зустрічі.

У півфіналі Клубного чемпіонату світу Урава Ред Даймондс зустрінеться з Манчестер Сіті. Цей матч відбудеться 19 грудня.

Леон — Урава Ред Даймондс 0:1

Гол: Шальк, 78

Попередження: Тесільйо, 51, Віньяс, 77 — Окубо, 45+1

Вилучення: Тесільйо, 84 (друга жовта картка)

Нагадаємо, сьогодні також визначиться останній півфіналіст турніру. О 20:00 за київським часом розпочнеться гра між єгипетським Аль-Ахлі та саудівським Аль-Іттіхадом. На переможця дуелі чекає бразильський Флуміненсе.