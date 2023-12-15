Завершився ще один поєдинок 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу.
Леон - Урава Ред Даймондс, Getty Images
15 грудня 2023, 18:28
У рамках чвертьфінальної стадії Клубного чемпіонату світу ФІФА мексиканський Леон приймав Ураву Ред Даймондс.
У першому таймі, за відносно рівної гри, команди не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині зустрічі більше впевнено виглядали номінальні гості. Саме у них вийшло забити першими — за п'ять хвилин після виходу на поле з лави запасних відзначився нідерландський нападник Алекс Шальк. Його гол був вирішальним у цій зустрічі.
У півфіналі Клубного чемпіонату світу Урава Ред Даймондс зустрінеться з Манчестер Сіті. Цей матч відбудеться 19 грудня.
Леон — Урава Ред Даймондс 0:1
Гол: Шальк, 78
Попередження: Тесільйо, 51, Віньяс, 77 — Окубо, 45+1
Вилучення: Тесільйо, 84 (друга жовта картка)
Нагадаємо, сьогодні також визначиться останній півфіналіст турніру. О 20:00 за київським часом розпочнеться гра між єгипетським Аль-Ахлі та саудівським Аль-Іттіхадом. На переможця дуелі чекає бразильський Флуміненсе.