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Завершився ще один поєдинок 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу.

У рамках чвертьфінальної стадії Клубного чемпіонату світу ФІФА єгипетський Аль-Ахлі приймав Аль-Іттіхад.

Номінальним господарям поля вдалося забити тричі, а ось гості відповіли лише у доданий час другого тайму зусиллями Каріма Бензема. Варто зазначити той факт, що екс-бомбардир Реалу не реалізував пенальті за рахунку 0:1. Окрім того, червону картку отримав Антоні Модест.

У півфіналі Клубного чемпіонату світу Аль-Ахлі зустрінеться з Флуміненсе. В другому матчі Урава Ред Даймондс зустрінеться з Манчестер Сіті. Зустрічі відбудуться 18 та 19 грудня відповідно.

Аль-Ахлі — Аль-Іттіхад 3:1

Голи: Маалул, 21, пенальті, Ель-Шахат, 59, Ашур, 62 — Бензема, 90

Попередження: Ашур, Ель-Шахат, Кахраба — Фабіньо

Видалення: Модест