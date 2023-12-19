Інше

У фіналі команда Хосепа Гвардіоли зіграє з бразильським Флуміненсе.

У другому півфіналі Клубного чемпіонату світу між собою зустрілися англійський Манчестер Сіті та японська Урава Ред Даймондс. Перші взяли участь в цьому турнірі на правах тріумфаторів Ліги чемпіонів УЄФА, тоді як другі — в якості переможців Ліги чемпіонів Азії.

Підопічні Хосепа Гвардіоли повели в рахунку наприкінці першого тайму після того, як Маріус Хейбротен відзначився автоголом, проте це стало лише початком кінця для японського колективу.

На 52-ій хвилині Матео Ковачич подвоїв перевагу Манчестер Сіті після передачі Кайла Вокера, а вже на 59-ій Бернарду Сілва довів рахунок до розгромного та встановив підсумковий результат на користь своєї команди — 3:0.

У фіналі КЧС Манчестер Сіті очікує зустріч з бразильським Флуміненсе, а Урава Ред Даймондс зіграє у матчі за третє місце з єгипетським Аль-Ахлі Каїр. Обидва поєдинки відбудуться 22 грудня.

Урава Ред Даймондс — Манчестер Сіті 0:3

Голи: Хейбротен, 45+1 (АГ), Ковачич, 52, Бернарду, 59

Попередження: Аканджі

Склад Урава Ред Даймондс:

Склад Манчестер Сіті: