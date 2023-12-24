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Полювання на зірок футболу триває.

У чемпіонаті Саудівської Аравії розглянуть можливість збільшення допустимої кількості легіонерів у клубах на наступний сезон, передає видання The Telegraph.

Наразі командам дозволено зареєструвати вісім гравців, які не є громадянами Саудівської Аравії. Цю кількість можуть збільшити до десяти виконавців, що дало б місцевим клубам більше можливостей на трансферному ринку.

До того ж, така зміна означатиме й те, що меншою проблемою стане продаж гравців задля звільнення місця для більш зіркових. Наприклад, коли Кріштіану Роналду переходив до Ан-Насра, то клуб був вимушений продати камерунського нападника Венсана Абубакара у Бешикташ, щоб мати можливість зареєструвати португальця.