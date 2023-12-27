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У Міністерстві спорту Сенегалу відмовилися коментувати ситуацію.

Кубок африканських націй-2023 стартує вже 13 січня у Кот-д'Івуарі, проте у таборі чинного чемпіона турніру, національної збірної Сенегалу, існують певні проблеми з мотиваційною стороною.

Як повідомляє DSports.sn, тренерський штаб сенегальської збірної на чолі з Аліу Сіссе вже протягом шести місяців не отримує заробітну плату.

За поточним контрактом керманич "левів Теранги" має отримувати 20 мільйонів центральноафриканських франків на місяць (близько 1,3 мільйона гривень).

За інформацією джерела, Міністерство спорту Сенегалу не відповіло на запит, щоб підтвердити чи спростувати інформацію щодо заборгованості перед тренерським штабом футбольної збірної, проте Міністерство фінансів запевнило, що Аліу Сіссе та його команда отримають гроші перед стартом КАН-2023.

Нагадаємо, наприкінці жовтня з'являлася інформація в пресі, що збірна Сенегалу планує провести товариський матч зі збірною росії, проте у підсумку Федерація футболу Сенегалу спростувала ці чутки.