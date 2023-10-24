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Інформація спортивного видання країни-окупанта виявилась фейком.

Днями російські ЗМІ розтиражували новину про те, що їхня збірна проведе товариську зустріч із Сенегалом. Цікаво, що в Федерації футболу Сенегалу про це чують вперше. Власне, вони й виступили з відповідною заявою.

"Ми нічого не знаємо про те, що наша головна збірна може зіграти товариський матч із Росією наступного року. Не розуміємо, звідки беруться ці новини, але ми не можемо підтвердити цю інформацію. 2024 році", - заявив голова пресслужби Федерації футболу Сенегалу Кара Тіуне.

Раніше повідомлялось, що УЄФА може згорнути плани щодо повернення росіян до міжнародного футболу.