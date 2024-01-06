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Football.ua представляє матеріал про тих, хто найбільше вразив нас у попередньому році.

Світ уже зустрів новий 2024 рік, але підбиття підсумків доволі насиченого минулого року досі є актуальним у всіх сферах життя.

Якщо говорити про футбол, то було багато цікавих приємних несподіванок у 2023 році, тому в цьому матеріалі ми згадаємо найголовніші з них.

Жирона

Стосовно колективу Мічела було сказана дуже багато. Спершу грамотно проведена літня трансферна кампанія, далі налагодження ігрової моделі, що в підсумку дозволило несподівано знаходитися на другому місці напередодні свят. Наразі "червоно-білі" грають дуже впевнено в атаці, намагаються пресингувати свого опонента, чудово вміють використовувати атаки за наявності вільного простору тощо.

Артем Довбик блискуче замінив Таті Кастельяноса і зробив іспанську команду більш варіативною у завершальній фазі. Віктор Циганков став одним з найцікавіших вінгерів Ла Ліги. Мігель Гутьєррес демонструє впевненість на позиції лівого захисника. Пауло Гассаніга є дуже надійним у воротах, а є ще і Ян Коуту, Янгель Еррера, Арнау Мартінес та, безумовно, Савіо.

Практично кожен з них не був особливо відомим до потрапляння в структуру клубу, але завдяки злагодженості командних дій їм вдається прогресувати і викликати зацікавленість з боку європейських грандів.

Здобуття чемпіонства виглядає дуже непростим завданням, втім, враховуючи проблеми інших колективів, все можливо. Головне підтримувати таку форму і в другій половині сезону.

Ніцца

Минулого сезону команда з Лазурного берега завершила чемпіонат на дев'ятому місці. Здавалося, що Ніцці навряд чи вдасться зробити швидкий стрибок вперед, але призначення головним тренером 34-річного Франческо Фаріолі суттєво змінило цю тезу.

Раніше він працював лише у Карагюмруку і Антальяспорі, але французький колектив вирішив довіритися йому, вгадавши на сто відсотків. Молодий наставник одразу налагодив гру в обороні, а "орлята" пропустили тільки дев'ять голів після першої половини кампанії, знаходячись на другому місці.

У Туреччині італійський спеціаліст вже будував симпатичні проєкти, тому можна очікувати принаймні повернення до єврокубків, а, можливо, і навіть спроби взяти чемпіонський титул у боротьбі з ПСЖ.

Можна відмітити і непогані трансфери минулого літа, як, наприклад, Терема Моффі, який прийшов з Лор'яна і є одним з найкращих у Лізі 1 за гол+пас. Або ж прогрес інших гравців, як Жан-Клера Тодібо.

Баєр

Можливо, у Бундеслізі з'являється чудова команда, що може на дистанції принаймні кількох сезонів створювати конкуренцію мюнхенській Баварії, Боруссії Дортмунд та Лейпцигу. Наразі призначення Хабі Алонсо виправдовує себе абсолютно точно, бо повторення рекорду безпрограшної серії серед представників елітного дивізіону чемпіонату Німеччини і впевнена гра у багатьох турнірах дозволяє чітко говорити це.

Спортивний директор Сімон Рольфес і представники Леверкузена провели солідну трансферну кампанію і завдяки чудовій роботі тренерського штабу прямо зараз виходить бути чи не головним претендентом на чемпіонство.

Багато гравців демонструють солідний прогрес: Лукаш Градецькі став менше привозити у воротах, надійно виглядає лінія оборони на чолі з Джонатаном Та, чудові фланги захисту з підсиленням у вигляді Алехандро Грімальдо, надійний Граніт Джака у центрі поля, чудовий Флоріан Вірц в ролі інсайда і блискучий Віктор Боніфас попереду.

Якщо нинішній головний тренер не піде до іншого клубу, у майбутньому ми можемо побачити ще одного стабільного кандидата на трофеї.

Штутгарт

Черговий представник німецької Бундесліги. У першій половині року Штутгарту вдалося зберегти прописку у чемпіонаті, обігравши Гамбург у перехідних матчах. Зараз команда Себастьяна Генесса йде в першій четвірці і сподівається вийти у Лігу чемпіонів.

Практично повністю вдалося змінити гру колективу — тепер представник Баден-Вюртембергу грає в інтенсивний футбол, чудово може ловити опонента у перехідних фазах. Отже, в даній моделі непогано виступають і гравці, які нещодавно не демонстрували настільки впевнені результати.

Головна зірка, звісно, Серу Гірассі, але також добре розкрилися Атакан Каразор, Кріс Фюріх, Деніз Ундав та інші. Чи вдастся Штутгарту зберегти аналогічну форму? Дізнаємося в другій половині сезону.

Болонья

Нинішній італійський клуб можна назвати тренерським проєктом, який досягає солідних показників. Тіаго Мотта непогано налаштував гру скромного середняка, а перед зимовою паузою вдалося зайняти місце у четвірці.

Перемогли Аталанту, Рому та Лаціо... З'явилися дещо більші амбіції, аніж фініш у середині таблиці. Вдається забивати на рівні лідерів чемпіонату Італії, а також демонструвати надійність в обороні. Багато гравців демонструють впевненість, тому цікаво, чи вдасться Болоньї вийти у єврокубки.

Копенгаген

Наразі данська команда є головною несподіванкою сезону у Лізі чемпіонів. Симпатичному колективу вдалося не лише зіграти внічию з Баварією, обіграти вдома Манчестер Юнайтед, а і вийти до плей-оф.

У протистоянні із Галатасараєм вдалося оформити необхідні показники, що дозволило вдруге пройти до настільки високої стадії у головному євротурнірі.

Дуже чудовий, вдалий та навіть сенсаційний виступ від Копенгагена дає нам певні сподівання на продовження казки, незважаючи на майбутнього суперника в особі Манчестер Сіті.

Тоттенгем

Напевно, небагато вболівальників могли уявити собі, що колектив Анге Постекоглу буде демонструвати подібні результати та рівень гри настільки швидко.

Запрошення нового тренера без досвіду роботи у топових лігах з кардинально іншою футбольною філософією та перехід Гаррі Кейна до Баварії натякали нам на майбутній перехідний період у таборі "шпор", проте Тоттенгем із перших турів почав демонструвати не тільки результати, а й симпатичний комбінаційний футбол.

Лондонська команда чудово розпочала сезон, деякі гравці несподівано прогресували та демонструють високий рівень футболу. Єдине, що наразі заважає Тоттенгему, — це велика кількість кадрових втрат, проте навіть у таких умовах "шпорам" вдається перебувати поруч із топ-4 таблиці АПЛ.

Кривбас

Юрій Вернидуб виконує чудову працю у колективі з Кривого Рогу. Кривбас лише нещодавно вийшов до УПЛ, а тепер може навіть її виграти.

Напередодні зимової паузи "червоно-білі" посідають перше місце у таблиці, є одною з найкращих команд за кількістю забитих голів та демонстрували загалом хороший рівень проти грандів українського футболу.

Конкуренція цього сезону УПЛ доволі висока, але, враховуючи проблеми Динамо і Шахтаря, можна скористатися цією нагодою. Можливо, нам вдасться побачити нового чемпіона України.

Ювентус

Массіміліано Аллегрі називали тренером, який навряд чи може дати щось нове туринському колективу. Багато експертів критикувало його за неправильні тактичні рішення та інші нюанси, але якщо брати до уваги його роботу комплексно, то помітно, що насправді йому вдається непогано справлятися із завданнями.

Минулого сезону, навіть не дивлячись на відібрані пункти, Ювентусу довгий час вдавалося йти у четвірці, а прямо зараз взагалі змагатися з Інтером у чемпіонських перегонах. Доволі хороші досягнення, враховуючи весь контекст, який відбувається навколо клубу.

Наразі склад італійського гранду важко назвати дуже сильним, але це компенсується в тому числі тренерською роботою. До того ж виграти скудетто цілком реально.