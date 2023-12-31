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Побажання головне та незмінне — всім нашим захисникам невдовзі повернутися додому з перемогою!

2023 рік був непростим — це не просто канонічні і навіть заїжджені слова. Наступний рік, швидше за все, буде ще важчим – це реальність якою вона є без всіляких словесних прикрас. Україна та її народ продовжують вести війну з російськими окупантами та терористами за право на своє існування, культурну спадщину, майбутніх поколінь та територіальну цілісність країни.

Які тут можуть бути побажання? Усі ми продовжуємо мріяти лише про одне — перемогу нашої країни у цій несправедливій війні. Давайте всі разом побажаємо всім нашим захисникам повернутися додому з перемогою. Зараз це єдине, що справді важливо. А всім вам, наші дорогі читачі, ми від імені всієї редакції бажаємо простого людського щастя та збереження морального духу. Саме цього ми бажали і в нашому минулорічному привітанні.

Так, новорічні свята зараз сприймаються геть по-іншому для багатьох українців, оскільки доводиться кожен день жити з думкою, що там, "на нулі", наші захисники та захисниці щомиті ризикують своїми життями у відважній боротьбі з загарбниками російської федерації.

Втім, ми не можемо залишити вас без наших традиційних побажань. Сподіваємося, ми зможемо підвищити всім настрій та повернути вам бодай частинку новорічного настрою! Поїхали!

У НОВОМУ РОЦІ ВІД УСІЄЇ РЕДАКЦІЇ САЙТУ FOOTBALL.UA ЩИРО БАЖАЄМО ВАМ НАСТУПНОГО:

🎄Завжди розставляйте свої пріоритети правильно, а не як Александер Чеферін.

🎁 Дивіться на речі тільки з позитивом, як це робить головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

❄️ Не давайте навіть найбільш несправедливим обставинам вибити вас з рівноваги, як це сталося з Ерлінгом Голандом у матчі з Тоттенгемом.

🎅 Втілюйте казки в реальність, чим зараз займаються Віктор Циганков з Артемом Довбиком у Жироні та Хабі Алонсо в леверкузенському Баєрі.

☃️ Будьте здорові, а не як захисники мадридського Реала.

🎄 Ніколи не падайте духом навіть у складних та непередбачених життєвих ситуаціях, як це зараз робить Евертон після зняття десятьох очок.

🎁 Отримуйте приємні сюрпризи, як Сергій Кривцов в Інтер Маямі.

❄️ Повертайтеся сильнішими з чіткою ціллю бути серед найкращих у своїй справі — беріть приклад з Віталія Миколенка.

🎅 Вважаєте, що у вас немає ніяких шансів отримати бажане? Ні, шанси є завжди! Навіть Андрію Луніну вдалося змусити Карло Анчелотті засумніватися в своєму рішенні.

☃️ Що б не сталося, завжди тримайте у себе в голові можливий план Б, як національна збірна України. Тим паче, якщо у відборі на Євро-2024 твоїми суперниками по групі стали Англія та Італія.

🎄Будьте вірним і відданим другом, як Пірс Морган для Кріштіану Роналду, а не як Ромелу Лукаку по відношенню до Інтера.

🎁 Не забувайте про своїх рідних та тіште їх подарунками, як це систематично робить France Football для Ліонеля Мессі.

❄️ Не бійтесь робити багато помилок — арбітрів АПЛ ви все одно не переплюнете.

🎅 Знаходьте в собі приховані таланти, як Данило Сікан — і пику ватним росіянам вміє гарно бити, і навіть в Лізі чемпіонів голи забивати.

☃️ Якщо раптом відчуватимете себе одинокими та покинутими — згадайте про сторінку Андрія Павелка у Facebook.

🍾 Міцної печінки вам, як у Джека Гріліша! Але завжди знайте міру, щоб не сталося як із Артемом Мілевським.

❤️ Бажаємо знайти собі ідеальну пару, як Віктор Циганков знайшов Артема Довбика. Але не забувайте: щастя любить тишу, бо трапиться як з Михайлом Мудриком та побаченням на мосту.

🎄Навіть, якщо вас спіткала невдача — не опускайте руки, а йдіть до своєї мети, як Флорентіно Перес та Жоан Лапорта.

🎅 Щоб вам у новому році щастило так, як пощастило Манчестер Сіті та ПСЖ під час жеребкування Ліги чемпіонів.

❄️ Вмійте вчасно зупинитися, будьте однозначними в своїй позиції та не шукайте постійно виправдань — не робіть як Мірча Луческу.

❤️ Щоб ваше серце було таким ж величезним і неосяжним, як "динамівське".

🎄 Будьте надійною опорою для своїх близьких, як Ілля Забарний для Борнмута.

🎁 Не бійтеся змінюватися і виходити з зони комфорту! Можливо, попереду на вас чекає ще краще життя, як Гаррі Кейна.

☃️ Беріть до уваги прогнози та думку експертів у коментарях на Football.ua, щоб не залізти в такі азартні історії, як Сандро Тоналі, Ніколо Фаджолі та Айвен Тоуні.

❄️ Навіть, якщо ви робите свою роботу фантастично, не перестарайтеся і хоч інколи відпочивайте, щоб не було як з Педрі.

🎄Вмійте нівелювати недоліки своїми перевагами, як Олександр Зінченко на позиції лівого захисника в Арсеналі.

🥂 Будьте єдиними та неповторними – прямо як Андрій Шевченко у списку кандидатів на пост президента УАФ.

Щодо персональних побажань, то в новому році сподіваємось побачити збірну України на ЄВРО-2024 у Німеччині , а Георгія Судакова, Олександра Піхальонка та більше українських футболістів – у хороших клубах топових європейських чемпіонатів.

Шахтарю бажаємо успішно виступити навесні в Лізі Європи і спробувати її виграти, що стало більш ніж реальним після вильоту Севільї з єврокубків. Прогресу нашим гравцям, футболу та країні загалом, а також ще одне наостанок...

Рік тому ми бажали Аарону Ремзі "забити той самий гол, якому зрадіє вся Україна". Це фактично сталося, коли один приватний літак чомусь відмовився летіти на росії та трошки впав. Так ось, у новому році бажаємо Аарону оформити дубль чи навіть хет-трик, щоб нарешті вистачило на "фінального боса" з постійним кашлем!

Перемоги Україні та низький уклін нашим героям! З Новим роком, друзі!2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣

P. S. Не забудьте привітати один одного у коментарях та не соромтеся флудити саме тут.