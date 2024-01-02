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Португалець залишив Монако.

Правий вінгер Желсон Мартінш залишив Монако заради переходу до Олімпіакоса, передає офіційний сайт грецького клубу.

За даними transfermarkt, французи отримали за 28-річного португальця 3 мільйони євро. Угода з Мартінша з Олімпіакосом розрахована до кінця червня 2026 року.

Останнього разу вінгер з'являвся на полі ще наприкінці лютого 2023 року. У 2019 році мадридський Атлетіко отримав за нього від Монако 30 мільйонів євро.