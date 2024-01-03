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Український форвард більше не є гравцем ФК Зіра.

Колишній нападник полтавської Ворскли, київського Динамо та інших українських клубів Владислав Кулач більше не є гравцем азербайджанської Зіри. Про це повідомляє Transfermarkt.

За інформацією джерела, у 30-річного українця завершився контракт із представником першості Азербайджану, який сторони вирішили не продовжувати.

Відтепер Кулач перебуває у статусі вільного агента.

Зазначимо, що Владислав Кулач до Зіри в січні минулого року з київського Динамо на правах вільного агента. Із того моменту він зіграв за азербайджанську команду 24 матчі, в яких він забив 4 голи на віддав 1 асист.