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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 04 січня 2024 року.

Завершилася 680 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Україна вірить у "план А" щодо військової підтримки західних країн і не має альтернативи ("плану Б") у разі її припинення – глава МЗС України про військову допомогу Заходу.

- Польські фермери поновили блокування КПП "Медика — Шегині" — кореспондентка "Радіо Свобода".

- США вважають, що Іран може поставити Росії балістичні ракети малої дальності вже цієї весни — WSJ. Угода про закупівлю ще не завершена.

- Пентагон спростував дані ЗМІ про знищення "списаних" ATACMS, які могли б передати Україні.

- У новому пакеті військової допомоги Німеччина передала Україні БМП Marder і систему ППО Skynex.

- 30-го грудня рф запустила щонайменше одну північнокорейську балістичну ракету по Україні — представник Ради нацбезпеки Білого Дому на брифінгу. 2-го січня рф також запустила декілька таких ракет, зокрема, під час нічної атаки. "Ці ракети зданті летіти на відстань 900км. Ми очікуємо, що росія продовжить використовувати їх надалі".

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 3 атаки ворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 14 атак.

На Шахтарському напрямках окупанти наступальних дій не проводили.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій.

Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 780 російських окупантів, 12 танків, 21 бойова броньована машина, 28 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 5 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 крилаті ракети, 32 автомобіля та 6 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Наші захисники неба роблять усе можливе, щоб захистити державу. Вся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, щоб забезпечити постачання додаткових систем ППО й ракет до них.Це пріоритет номер один.

Звичайно, точно такий самий пріоритет номер один – це нові пакети підтримки для наших воїнів.

Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони й інше, що необхідно.

Вдячний усім нашим партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Буде цього місяця багато відповідної комунікації ".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!