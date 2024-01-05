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2023 рік був важкий для "селесао".

Фернандо Дініза звільнено з посади головного тренера зібрної Бразилії за півроку до Копи Америки. Про це повідомляє Globo Esporte.

Дініза було призначено тренером збірної Бразилії на один рік. Президен Конфедерації футболу Бразилії Родрігес планував, що він пропрацює до призначення Карло Анчелотті у червні 2024-го, однак у результаті італієць продовжив контракт із Реалом.

Під керівництвом 49-річного фахівця збірна Бразилії провела шість матчів, усі – у кваліфікації ЧС-2026: перемоги над Болівією та Перу, нічия з Венесуелою, а також поразки від Уругваю, Колумбії та Аргентини.

На чолі Фернандо Дініза, Бразилія вперше в історії програла два матчі відбору до ЧС поспіль.