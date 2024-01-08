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Бразильський фахівець виршів стати новим керманичем "селесао".

Напередодні стало відомо про те, що національная збірна Бразилії вирішила звільнити Фернандо Дініза з посади головного тренера.

Новим керманичем "селесао" стане 61-річний Дорівал Жуніор, який залишив посаду головного тренера Сан-Паулу.

"Це здійснення особистої мрії, яка стала можливою лише завдяки тому, що я отримав визнання за роботу, виконану в «Сан-Паулу». Ось чому я маю подякувати вам за те, що ви були частиною цього важливого періоду реконструкції, компетентно керованого президентом і правлінням клубу.

Завдяки інвестиціям в інфраструктуру та планування за останні роки, клуб готовий прийняти найкваліфікованіших професіоналів на ринку. Я також хотів би подякувати вболівальникам за всю їхню любов і підтримку", — цитує слова Дорівала пресслужба збірної Бразилії.

Нагадаємо, що Карло Анчелотті міг очолити збірну Бразилії, проте продовжив контракт із мадридським Реалом.