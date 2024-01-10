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Український голкіпер вибрав неочікуваний варіант продовження кар’єри.

Український воротар Максим Коваль у своїй професійній кар’єри вже встиг змінити чималу кількість клубів та спробувати свої сили в багатьох куточках не тільки Європи, а на Близькому Сході.

Останнім клубом 31-річного виконавця був молдавський Шериф, разом із яким він у першій частині поточного сезону брав участь у Лізі Європи УЄФА, але до весняної частини кампанії так і не пробився.

Зрештою, під час зимової павзи тираспольці вирішили завершити відносини з українцем, і той одразу знайшов для себе новий колектив.

Грецька Каламата — команда, про яку в Україні мало що відомо, оскільки останній раз у "елітному" дивізіоні місцевого футболу вона грала ще в сезоні-2000/01, тоді як зараз перебуває на другій сходинці Другої ліги Греції.

Контракт із новим клубом Коваль підписав строком на півтора роки.

У поточному сезоні Максим провів 22 гри, пропустив 31 гол та сім разів відстояв "на нуль".