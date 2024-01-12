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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 11 січня 2024 року.

Завершилася 687 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Адміністрація президента Джо Байдена підтримує законопроєкт, що дозволить їй арештувати частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, щоб надати їх Україні — Bloomberg.

- Законопроєкт про мобілізацію повертають на доопрацювання, заявив голова фракції "Слуги народу" Арахамія за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради.

- Естонія виділить Україні допомогу в 1,2 млрд євро до 2027 року – президент Естонії.

- 29 січня в Ужгороді МЗС України та Угорщини обговорять організацію зустрічі Зеленського та Орбана — речник МЗС.

- УкрОборонПром розпочинає партнерство з чотирма іноземними компаніями.

- Румунія, Болгарія і Туреччина підписали меморандум про розмінування Чорного моря.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 6 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника біля Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 5 ворожих атак біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби тут противник здійснив 11 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони України.

Водночас, українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 3 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункту управління, 2 складам боєприпасів та станції радіоелектронної боротьби противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 830 російських окупантів, 12 танків, 22 бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 крилата ракета, 21 автомобіль та одиниця спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!