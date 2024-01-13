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Але аравійці також можуть утратити одного з виконавців.

Триває зимове трансферне вікно 2024 року, а отже й продовжується експансія грошей Саудівської Аравії на європейський футбольний ринок.

Цього разу Ан-Наср, за який грає, зокрема, португальський нападник Кріштіану Роналду, вирішив поміркувати над кадровим потенціалом у захисті.

Аравійці обрали в якості основного кандидата центрального захисника англійського Лестера Гаррі Суттара.

25-річний шотландець рік дому долучився до складу "лис" за 17 млн євро із Сток Сіті, після чого вилетів разом із командою до Чемпіоншипу, і наразі є одним із коштовних активів.

Однак у цьому сезоні Суттар майже не грає — усього чотири матчі та відповідно 188 зіграних хвилин, тому Лестер скоріше прагнутиме заробити на його продажі пристойну суму.

Наразі не йдеться про конкретні домовленості чи хоч приблизні суми, оскільки перемовини перебувають на початковому етапі, але очікується, що англійці проситимуть не менше 15 млн євро за гравця, у переліку травм якого була річна відсутність через розрив "хрестів".

Разом із тим, Ан-Насру для здійснення цього трансферу було б бажано звільнити місце в складі для реєстрації нового легіонера, чого прагнутиме клуб за рахунок оренди для івуарійського півзахисника Секо Фофана.