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Форвард до цього тривалий час грав у МЛС.

Мексиканського нападника Хав’єра Ернандеса, або більш відомого як Чічаріто, добре знають фанати англійського Манчестер Юнайтед, бо саме їхній клуб дав можливість представнику Північної Америки пограти у Європі влітку 2010 року.

Відтоді тривав великий етап пригод 35-річного виконавця, який умістив у собі виступи також і за мадридський Реал на правах оренди, леверкузенський Баєр, лондонський Вест Гем та андалузьку Севілью.

Здобувши чимало досвіду, Чічаріто взимку 2020 року вирушив підкорювати МЛС, де виступав за Лос-Анджелес аж чотири роки.

Але його історія взаємин із цим клубом офіційно добігла до завершення на початку цього року, після чого в якості вільного агента досвідчений нападник почав шукати собі новий клуб.

Утім, багато часу цей процес не тривав — рідний для Чічаріто мексиканський Чівас Гвадалахара завчасно залишив вакантним 14 номер ігрової футболки для свого вихованця й напередодні запропонував йому контракт.

Очікується, що найближчим часом гравець оголосить про своє рішення повернутись на батьківщину.

За основну команду Чіваса Чічаріто відіграв 79 матчів, забивши 29 голів та віддавши дев’ять гольових передач.