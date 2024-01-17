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В оточенні гравця впевнені, що він не піде з клубу у січні.

Центральний нападник Роберто Фірміно не планує залишати чемпіонат Саудівської Аравії, незважаючи на чутки.

Раніше повідомлялося, що 32-річний бразилець і ще кілька зіркових гравців хочуть залишити країну. Тим не менш, зараз йдеться про те, що Фірміно все ж має намір залишитися в Аль-Ахлі.

Нападник приєднався до клубу влітку 2023 року на правах вільного агента, підписавши контракт, розрахований до кінця червня 2026-го. У цьому сезоні він вже взяв участь у 19 матчах Аль-Ахлі у всіх турнірах, відзначившись 3 голами і 3 асистами.