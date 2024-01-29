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Футбольна пенсія гравця триватиме на теренах Саудівської Аравії.

Хорватський центральний півзахисник Іван Ракітич має вже чималий досвід виступів у провідних європейських чемпіонатах, залишивши позаду періоди перебування, зокрема, у гельзенкірхенському Шальке та каталонській Барселоні.

Станом на сьогодні 35-річний виконавець усе ще перебуває в складі андалузької Севільї, проте найближчим часом ситуація може зазнати змін.

Стало відомо, що досвідчений футболіст пройшов медогляд перед підписанням контракту з аравійським Аш-Шабабом, тож незабаром його європейська частина кар’єри добігатиме свого завершення.

Ракітич уже погодив умови контракту з новим клубом, відповідно до якого виступатиме на Близькому Сході, щонайменше, найближчі півтора роки.

У поточному сезоні Іван провів 27 матчів, забив два голи та віддав чотири гольові передачі.

До завершення його чинного контракту із Севільєю залишається пів року.