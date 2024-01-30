Інше

Український захисник Сергій Кривцов провів на полі 73 хвилини.

Відбувся товариський матч у саудівському Ер-Ріяді, де місцевий Аль-Хіляль здобув перемогу над командою МЛС – Інтер Маямі з рахунком 4:3.

Рахунок у матчі було відкрито на 10 хвилині зусиллями Александара Мітровича після передачі Сергія Мілінковича-Савича, а через три хвилини перевагу саудитів подвоїв Абдулла Аль-Хамдан.

Потім на 34 хвилині американці відповіли влучним ударом Луїса Суареса, для якого це був дебютний гол у складі клубу МЛС. Однак, ще до перерви Аль-Хіляль забив третій м'яч зусиллями Майкла Річарда.

На початку другого тайму Інтер двічі зміг забити за дві хвилини – спочатку Ліонель Мессі реалізував пенальті, а потім аргентинець віддав асист на Давіда Руїза.

Проте останнє слово було за господарями, коли на 88 хвилині голом відзначився бразилець Малком.

Додамо, що у стартовому складі Інтера на поле вийшов український захисник Сергій Кривцов, який відіграв 73 хвилини.

Аль-Хіляль – Інтер Маямі 4:3

Голи: Мітрович, 10, Аль-Хамдан, 13, Річард, 44, Малком, 88 — Суарес, 34, Мессі, 54 (з пенальті), Руїз, 55.

Аль-Хіляль: Аль-Ватьян, Лоді, Аль-Досарі, Джахфалі, Аль-Шахрані, Невеш, Мілінкович-Савич, Малком, Аль-Хамдан (Аль-Кахтані, 72), Річард, Мітрович.

Інтер Маямі: Келендер, Альба, Єдлін, Аллен, Кривцов (Маквей, 73), Авілес, Руїз (Грегоре, 76), Бускетс, Грессель, Суарес (Кампана, 76), Мессі (Тейлор, 88).

Попередження: Маквей.