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Завершилося "диявольське дербі" в рамка 1/8 фіналу Кубка Азії.

У рамках 1/8 фіналу поточного розіграшу Кубка Азії відбулося "диявольське дербі" між національними збірними Ірану та Сирії.

За підсумками основного та додаткового часу командам не вдалося визначити більш сильного, тому володаря путівки до чвертьфіналу турніру визначала післяматчева серія пенальті.

За підсумками "футбольної лотереї" більш сильними виявилися гравці збірної Ірану. Саме вони зіграють в 1/4 фіналу Кубка Азії.

Іран - Сирія 1:1 (5:3 пен.)

Голи: Таремі, 34 — Хрібін, 64

Вилучення: Таремі, 90+1 (Іран)