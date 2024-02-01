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Долучись до збору на придбання та підготовку до фронту необхідного обладнання.

Бійці 44 окремого стрілецького батальйону, що працює на Донецькому напрямку фронту, потребують термінової допомоги з придбанням засобів зв’язку, які значно полегшать виконання бойових завдань.

Про це вони написали в листі до редакції сайту Football.ua.

"Якщо є можливість, 5..10 гривень... усе як завжди. Будь-яка копійчина це шанс, що відривати піс**и ворогам хлопці будуть ще точніше, бо рація це комунікація, а комунікація — це життя бійця. Це — не потрапити в оточення, це — допомога госпітальєрів, це — зв'язок з брагадами"

Редакція Football.ua на своєму сайті оголошує збір необхідної суми та закликає всіх небайдужих доєднатися до збору і таким чином зробити свій вклад у захист нашої країни від підлого та підступного агресора.

Ціль: кошти на 10 рацій Motorola

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