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"Тигри" крокують до своєї мрії.

У рамках 1/4 фіналу Кубка Азії жереб звів між собою одних із головних претендентів на перемогу у турнірі, збірні Австралії та Південної Кореї.

Наприкінці першої половини гри, вінгер збірної Австралії Гудвін відкрив рахунок у матчі, відгукнувшись на передачу Еткінсона. Другий тайм пройшов під диктовку підопічних Грема Арнольда, які впевненно конролювали гру практично до самого фінального свистка. Але південнокорейці продовжували битися з останніх сил, завдяки чому вже у компенсований час зуміли таки зрівняти рахунок. На 90+6 хвилині, голом з пенальті відзанчився Хван Хі Чхан, перевівши матч до овертаймів.

В додатковий час, "тигри" повністю перевернули гру. На 104-й хвилині зустрічі, підопічні Юргена Клінсманна виходять вперед. Голом відзначився лідер команди Сон Хин Мін. А вже через декілька хвилин "сокеруз" залишаються в меншості. На 105+4 хвилині матчу, О'Нілл отримує пряму червону картку.

Більше команди голів не забивали. Таким чином "воїни Теджу" здобувать вольову перемогу над австралійцями.

Завдяки цьому результату, збірна Південної Кореї виходить у півфінал Кубка Азії.

Австралія — Південна Корея 1:2

Гол: Гудвін, 42 - Хван Хі Чхан пен., 90+6, Сон Хин Мін, 104.