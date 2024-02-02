Завершився перший поєдинок 1/4 фіналу турніру.
Нігерія - Ангола, Getty Images
02 лютого 2024, 21:12
У рамках 1/4 фіналу Кубка африканських націй-2023 у Кот-д'Івуарі збірна Нігерії зустрілася зі збірною Анголи.
Підопічним португальця Жозе Пезейру вдалося відкрити рахунок ще у першому таймі — відзначився Лукман. Подвоїти перевагу нігерійців міг Осімген, але його гол на 75-й хвилині скасували через положення поза грою. Ангола так і не встигла відповісти на результативний удар Лукмана, пропустивши свого опонента до півфіналу.
Нігерія — Ангола 1:0
Гол: Лукман, 41
Нігерія: Нвабілі — Аджаї, Трост-Еконг, Бессі — Айна, Оньєка (Арібо, 88), Івобі (Юсуф, 80), Зайду — Саймон, Лукман (Омеруо, 90+5) — Осімген (Онуачу, 90+5)
Ангола: Антоніо — Карнейро, Буату, Гаспар, Афонсо (Бела, 79) — Естрела (Зіні, 46), Шоу, Фреді (Паз, 66) — Дала (Мілсон, 86), Мабулулу, Жилберто (Лувумбо, 66)
Попередження: Бессі — Гаспар, Мабулулу, Дала
Нагадаємо, у півфіналі турніру на збірну Нігерії чекатиме переможець пари Кабо-Верде — ПАР.