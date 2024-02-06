З українцем підписано контракт до літа 2027 року.
Максим Таловєров, ФК ЛАСК
06 лютого 2024, 11:41
ЛАСК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту із захисником Славії Максимом Таловєровим.
Керівництво австрійського клубу активувало опцію викупу 23-річного українця та підписало з ним контракт до літа 2027 року.
У складі ЛАСКа Таловерів провів 34 матчі, в яких забив один гол.
Після 17 турів ЛАСК набрав 32 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Австрії, відстаючи від лідируючого Зальцбурга на сім балів.