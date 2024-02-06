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З українцем підписано контракт до літа 2027 року.

ЛАСК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту із захисником Славії Максимом Таловєровим.

Керівництво австрійського клубу активувало опцію викупу 23-річного українця та підписало з ним контракт до літа 2027 року.

У складі ЛАСКа Таловерів провів 34 матчі, в яких забив один гол.

Після 17 турів ЛАСК набрав 32 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Австрії, відстаючи від лідируючого Зальцбурга на сім балів.