Інше

Перший поєдинок 1/2 фіналу турніру подарував неочікуваний результат.

У рамках 1/2 фіналу Кубка Азії-2023 у Катарі збірна Йорданії зустрілася зі збірною Південної Кореї на Ахмад бін Алі Стедіум.

Протягом першого тайму поєдинку команди не зуміли порадувати глядачів голами. По перерві номінальні господарі відзначилися двічі — вперед Йорданію вивів Аль-Наймат, тоді як Аль-Тамарі подвоїв її перевагу.

Корейці не тільки не були спроможні відповісти бодай одним голом, але й взагалі жодного разу не влучили у площину воріт свого суперника. Фінальний свисток зафіксував сенсаційний результат — Йорданія вперше у своїй історії досягла фіналу Кубка Азії.

Йорданія — Південна Корея 2:0

Голи: Аль-Наймат, 53, Аль-Тамарі, 66

Нагадаємо, у фіналі турніру на збірну Йорданії чекатиме переможець пари Іран — Катар. Вирішальний поєдинок Кубка Азії-2023 відбудеться 10 лютого.