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Ще є у когось питання, чому пан Павелко досі в ісполкомі УЄФА?

Конгрес УЄФА підтримав поправку про обнулення 1-го терміну президента організації Чеферіна. Таку інформацію надає Мігель Ділейні у соцмережі X.

Таким чином, Александер Чеферін зможе знову балотуватися на пост глави УЄФА.

Перед голосуванням було оголошено, що всі поправки розглядатимуть одним пакетом, а не кожна окремо. Проти такого формату голосування виступили Англія, Норвегія та Ісландія, Україна утрималася. Решта асоціацій схвалила формат голосування.

На безпосередньому голосуванні, поправки підтримали майже всі члени УЄФА, крім Англії (виступила проти) та України (утрималася).

Якщо Чеферіна знову оберуть президентом УЄФА, тоді його повноваження будуть діяти до 2031 року.