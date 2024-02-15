Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.
Кевін де Брюйне, Getty Images
15 лютого 2024, 10:49
Перший тиждень 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо розкладів для певних команд перед майбутніми матчами-відповідями.
Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.
До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:
– Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) / гол + гольовий пас у матчі проти данського Копенгагена (3:1);
– Кіліан Мбаппе (ПСЖ) / гол проти іспанського Реала Сосьєдад (2:0);
– Маттео Гендузі (Лаціо) / мюнхенської Баварія (1:0);
– Браїм Діас (Реал Мадрид) / гол проти німецького РБ Лейпциг (1:0).
Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.