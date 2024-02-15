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Фанатам до вибору пропонується чотири кандидатури.

Перший тиждень 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА залишився позаду, тож ми вже маємо певні уявлення щодо розкладів для певних команд перед майбутніми матчами-відповідями.

Організаторам турніру також удалось виокремити чотирьох найбільш продуктивних футболістів серед цих клубів.

До переліку претендентів на звання кращого гравця чергового тижня Ліги чемпіонів УЄФА увійшли:

– Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті) / гол + гольовий пас у матчі проти данського Копенгагена (3:1);

– Кіліан Мбаппе (ПСЖ) / гол проти іспанського Реала Сосьєдад (2:0);

– Маттео Гендузі (Лаціо) / мюнхенської Баварія (1:0);

– Браїм Діас (Реал Мадрид) / гол проти німецького РБ Лейпциг (1:0).

Переможця визначить голосування вболівальників, які можуть висловити власну прихильність тому чи іншому футболісту на сайті УЄФА та нижче в цьому матеріалі.