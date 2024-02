Перший тиждень 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.

Зокрема, щодо результативності, то 8 команд за минулі два дні показали забили 8 м’ячів за чотири матчі.

Цього разу безгольових нічиїх ми, на щастя, не побачили. Із іншого боку — на Паркені поміж данським Копенгагеном та англійським Манчестер Сіті було зафіксовано одразу чотири м’ячі на обидві команди (3:1).

Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.

– Браїм Діас (Реал Мадрид) / РБ Лейпциг (1:0);

– Філл Фоден (Манчестер Сіті) / Копенгаген (3:1);

– Бредлі Баркола (ПСЖ) / Реал Сосьєдад (2:0);

– Магнус Маттссон (Копенгаген) / Манчестер Сіті (1:3).

🧙‍♂️ Brahim Díaz solo brilliance

🔗 Foden finishes the team move

⚡ Barcola in full flow

💫 A special first #UCL goal for Mattsson



Best goal here? #UCLGOTW || @Heineken