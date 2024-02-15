Організатори змагань визначилися з четвіркою найкращих ударів.
Браїм Діас, Getty Images
15 лютого 2024, 10:20
Перший тиждень 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА вже залишився позаду, тому ми можемо підбивати певні його підсумки.
Зокрема, щодо результативності, то 8 команд за минулі два дні показали забили 8 м’ячів за чотири матчі.
Цього разу безгольових нічиїх ми, на щастя, не побачили. Із іншого боку — на Паркені поміж данським Копенгагеном та англійським Манчестер Сіті було зафіксовано одразу чотири м’ячі на обидві команди (3:1).
Зрештою, організатори змагань відібрали чотири найбільш ефектні взяття воріт, запропонувавши їх на розсуд вболівальників задля визначення найкращого на тижні.
– Браїм Діас (Реал Мадрид) / РБ Лейпциг (1:0);
– Філл Фоден (Манчестер Сіті) / Копенгаген (3:1);
– Бредлі Баркола (ПСЖ) / Реал Сосьєдад (2:0);
– Магнус Маттссон (Копенгаген) / Манчестер Сіті (1:3).
Проголосувати за найбільш удалий, на вашу думку, результативний удар можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті УЄФА.