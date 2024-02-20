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Уругвайський центрбек гратиме у Столичній футбольній лізі Флорес.

Колишній центральний захисник мадридського Атлетіко, міланського Інтера та національної збірної Уругваю Дієго Годін влітку минулого року оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста, проте досвідчений центрбек все ж вирішив повернутися у футбол, але на менш високий рівень.

38-річний Годін вийшов із спортивної пенсії, щоб приєднатися до футбольного клубу Поронгос, який базується в уругвайському місті Трінідад.

Виступає команда у Столичній футбольній лізі Флорес, яку вона вигравала аж 40 разів. Порогос також у 1996 році брав участь у Кубку КОНМЕБОЛ.

Відзначимо, що кольори Поронгоса також захищає колишній нападник Реал Сосьєдада, Мальорки та Малаги Чорі Кастро.