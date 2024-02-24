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У клубі розраховують на уругвайця та нідерландця.

Спортивний директор Барселони Деку висловився щодо центрального захисника клубу Рональда Араухо і центрального півзахисника Френкі де Йонга, передає видання Marca.

Португальський функціонер заявив, що Барселона, як і будь-який інший великий клуб, хоче зберегти своїх найкращих гравців.

"З Араухо і де Йонгом нічого не трапиться. У них є контракт, і всі великі клуби хочуть зберегти своїх найкращих гравців, і вони є одними з найкращих. Вони важливі гравці для сьогодення і майбутнього. Вони заслужили на право бути тут, повагу вболівальників і всіх інших. Ми знаємо, чого хочемо і розраховуємо на них", — сказав Деку.

Угоди "блаугранас" з обома гравцями розраховані до кінця червня 2026 року. Нещодавно нідерландець де Йонг заявив, що у пресі багато фейкових новин стосовно нього.